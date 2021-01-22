Строительство школы в Верхнеуральском районе перешло на круглосуточный режим

Ускорение вызвано отставанием на месяц

Современная школа на пятьсот мест в городе Верхнеуральске возводится в рамках национального проекта. Потребность в ней возникла уже давно. Дети в Верхнеуральске ходят на уроки в две смены и обучаются в здании, построенном в конце XIX века. Понятно, что оно износилось и не отвечает современным нормам и требованиям надзорных органов. Четыре года администрация района вела подготовительную работу: экологические, геодезические и геологические изыскания, был получен типовой проект, все технические условия на подключения к инженерным сетям.



В 2019 году в район прибыл губернатор, Алексей Текслер принял решение построить школу в городе к 2022 году. Новая школа должна отвечать всем современным требованиям. Она будет оснащена необходимым методическим и учебным оборудованием. Сейчас здесь завершены работы на фундаменте, возводятся стены здания.



«Мы столкнулись со сложностями. Для строительства школы в области задействованы девять железобетонных заводов, некоторые из них подвели с поставкой конструкций. До конца февраля нужно закончить строительство каркаса здания. Принято решение о ведении круглосуточных работ. Днем рабочие устанавливают элементы несущей конструкции, ночью — монтируют плиты перекрытия», — рассказал замначальника Управления инженерного обеспечения и строительства Денис Александров.



Уже в марте планируется приступить к внутренним отделочным работам. Параллельно со стройкой ведется устройство наружного газопровода, сетей водопровода, канализации и водоотведения. В наступившем году для школы будет закуплена мебель, различный инвентарь и лабораторное оборудование.

