В Кунашаке завершается строительство школы на 500 учащихся

Возведение учебного учреждения стоит на контроле у губернатора Алексея Текслера

В поселке Кунашак близится к завершению строительство новой школы на пятьсот учащихся. Здесь будут не только спортзал, медицинский блок и актовый зал, но и библиотека с местами для коворкинга и интерактивные классы. Особое внимание уделено ученикам с ограниченными возможностями здоровья: для них будет создана безбарьерная среда. По данным Кунашакской районной администрации, в здании полностью оштукатурены стены, на 10 октября здесь смонтированы сети теплоснабжения и водоотведения.

В администрации района подвели промежуточные итоги строительства новой школы: там построены два этажа здания, смонтированы окна, двери, наружные сети тепло- и водоснабжения, водоотведения, завершено устройство кровли. Полностью готовы внутренние системы теплоснабжения, канализации, завершены штукатурные работы.

«По остальным работам готовность составляет: благоустройство — 80%; монтаж внутренних сетей электроснабжения, устройство фасада — 98%; монтаж внутренних сетей вентиляции — 97%; монтаж охранно-пожарной сигнализации — 65%», — пояснили в Кунашакской администрации.

Напомним, новую школу в селе начали возводить в 2020 году. Она строится в рамках нацпроекта «Образование», инфраструктура образовательного учреждения будет максимально адаптирована для маломобильных граждан, здесь будут оборудованы классы по последним образовательным стандартам, откроются интерактивные классы. В этом году в проект школы пришлось внести корректировки из-за изменений в законодательстве к строительству образовательных учреждений. Строительство ведется по поручению губернатора области Алексея Текслера, а сроки возведения школы — на контроле главы региона.