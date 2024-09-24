В Верхнем Уфалее после подачи отопления залило дом

Вода бежала по электрическим счетчикам

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В Верхнем Уфалее разбираются в причинах затопления части квартир в доме на улице Карла Маркса. Как рассказали читатели ИА «Первое областное», затопило десять квартир — с первого по пятый этаж. Авторы обращения связывают потоп с подачей тепла в дом. Происшествие совпало с началом отопительного сезона.

На кадрах, которые прислали в редакцию информагентства, видно, что вода течет в подъезде и квартирах, вода бежит по стенам, мебели. В том числе — по электрическим счетчикам.

«Это очень опасно, счетчик не выключен. А если бы дома никого не было? И пожар мог бы случиться. Да и током может кого-то ударить», — жалуются в видео жильцы дома.

По словам нашей читательницы Анны, от потопа порвало натяжные потолки. Новые ремонты, техника, мебель — все испорчено.

В управляющей компании нам сообщили, что от жильцов заявка вчера поступала, подачу электричества прекращали. Сегодня на место выезжала бригада, чтобы оценить масштаб аварии. Причины потопа выясняются.

Челябинский юрист Николай Попов рассказал нашему корреспонденту, что в подобной ситуации жильцы спокойно могут потребовать возмещения ущерба. Для этого первым делом необходимо вызвать «управляйку», чтобы составить акты осмотра поврежденных помещений с перечнем испорченного имущества. Главное — проверить, чтобы в акте была указана причина затопления.

«Если управляющая компания отказывается составлять акт (а такое случается), следует обратиться в прокуратуру или жилищную инспекцию», — подчеркивает юрист.

Далее сумму ущерба должен подсчитать оценщик. После этих действий в управляющую компанию необходимо подать претензию о компенсации расходов на оценку и возмещение ущерба. Если претензию не принимают — обратиться в суд.

Также Николай Попов отметил, что управляющие компании любят перекладывать ответственность, например, на теплоснабжающую организацию. В таком случае жильцы могут привлечь к солидарной ответственности — подготовить претензию на всех, кого винит «управляйка», и на нее в том числе.

Напомним, в Челябинской области постепенно начали подавать отопление. На днях горячие батареи появились в домах Златоуста, Миасса и Озерска, ранее — в Трехгорном, Кусинском, Саткинском и Октябрьском районах. В Челябинске включать отопление начнут досрочно в дошкольных, медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города.

А вот в жилых многоквартирных домах тепло появится, когда среднесуточная температура в городе будет не выше +8 градусов в течение пяти дней подряд. На этом фоне челябинцы начали скупать обогреватели.