В Верхнем Уфалее семьи вынуждены проживать в аварийном доме

Бывшее общежитие признали подлежащим не сносу, а реконструкции, а значит, в программу переселения оно не попадает

В Верхнем Уфалее несколько семей вынуждены оставаться проживать в аварийном доме. Экспертиза, которую проводила городская администрация, показала, что дом подлежит не сносу, а реконструкции, а значит, в областную программу переселения он не попадает. При этом мэрия предоставила другое временное жилье тем, кто проживал в муниципальных квартирах. Собственникам жилья пришлось остаться в разваливающемся здании и ждать, когда в городе появятся новые дома для переселенцев. В деталях этой истории разбирался журналист ИА «Первое областное».

«Наш дом аварийный. Это бывшее общежитие, в котором 44 комнаты. Всех муниципалов переселили, а собственники живите как хотите. Так и живем: из коммуникаций только вода и свет, и то горячей воды нет уже два года. Сам дом разваливается — жуткое зрелище. Накипело до предела. Попал на прием в администрацию по поводу аварийного жилья. Говорят, денег и жилья нет. Предложили взять ипотеку. Но почему я должен это делать, ведь из аварийного жилья должны расселять и собственников, и нанимателей жилья», — рассказал ИА «Первое областное» житель дома № 5а на улице Худякова Владимир Тафий.





В администрации Верхнего Уфалея отметили, что люди, проживающие в доме по улице Худякова, 5а, оказались в непростой ситуации.

«Согласно экспертному заключению, дом признан аварийным, но подлежащим реконструкции. На сегодня жители дома стоят в очереди на расселение, темпы которого напрямую будут зависеть от темпов возводимого жилья для переселения жителей Верхнего Уфалея из этого и аналогичных ему домов в действительно современные квартиры», — ответили ИА «Первое областное» в администрации города.

Экспертиза, которая проводится в доме и должна оценить его техническое состояние, может признать дом аварийным и подлежащим сносу или аварийным и подлежащим реконструкции. Этот момент для жителей дома становится решающим. При решении снести дом здание попадает в программу переселения из аварийного жилья. Администрация при этом обязана предоставить новые квартиры как нанимателям (люди проживают в муниципальных квартирах), так и собственникам (кто успел эти квартиры купить или приватизировать).

Если дом подлежит реконструкции, то такой обязанности у муниципалитета нет. В данном случае администрация отселила из ветхого дома нанимателей соцжилья, а с собственниками договориться не удалось — они остались проживать в ужасных условиях.





В мэрии ИА «Первое областное» заверили, что делают все зависящее, чтобы нарастить темпы строительства новостроек и решить проблему старых общежитий и жилья барачного типа.

«К сожалению, проблема, которая никак не решалась на протяжении многих лет и даже десятилетий, не может быть решена в одночасье. Понимая, что нельзя, сославшись на тяжесть проблемы, оставлять людей один на один с их бедой. Сегодня администрация городского округа предлагает людям, проживающим в доме по улице Худякова, 5а, имеющиеся варианты для переезда через механизмы социального найма. Этот диалог порой проходит тяжело, и мы понимаем эмоции людей, уставших ждать разрешения их ситуации. Но иных инструментов помощи, кроме имеющихся у муниципальной власти, сегодня нет», — добавили в администрации Верхнего Уфалея.

Собственники, вынужденные оставаться проживать в аварийном здании, планируют обратиться в прокуратуру. Ведь без реконструкции дом продолжит разрушаться, что может угрожать жизни и здоровью жильцов.

Напомним, в прошлом году ЮУ КЖСИ в Верхнем Уфалее построила два многоквартирных дома по улицам Строителей, 40в и Чекасина, 10. Благодаря этому несколько десятков человек смогли сменить квартиры в аварийных домах на современное жилье в новостройке. В этом году начаты работы по строительству еще одного многоквартирного дома по улице Суркова, 53 на 49 квартир под расселение жителей аварийных домов.