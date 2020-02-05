В УралГУФКе пройдёт финальный этап выбора ректора

На эту должность претендуют два кандидата.

Послушать 00:00

7 февраля в УралГУФКе состоятся выборы нового ректора на общевузовой конференции. На эту должность изначально претендовали семь кандидатов, но аттестационная комиссия Минспорта России утвердила только двоих — и.о. ректора Сергея Серикова и директора областной федерации тхэквондо Максима Карпова. У них было три недели, чтобы пообщаться с подразделениями в Челябинске, а также филиалами в Екатеринбурге и Уфе, чтобы узнать всю структуру вуза.

Сегодня, 5 февраля, один из кандидатов на должность ректора — кандидат педагогических наук, директор спортивной школы олимпийского резерва по тхэквондо Максим Карпов пригласил на финальную встречу не только работников вуза, но и руководителей ведущих федераций, знаковых спортивных объектов региона, директоров и тренеров спортивных школ. Он хотел донести до избирателей и гостей своё видение развития университета.

«Хотелось бы, чтобы наш вуз был в авангарде спорта и лицом Челябинской области. Моя миссия — чтобы наш университет стал лучшим в России и чтобы мы стали научным центром России», — поделился Максим Карпов.

Отметим, что в программе Карпова значится всесторонняя поддержка сотрудников университета, тесное взаимодействие со спортшколами, федерациями, государственными и общественными организациями.

«Есть возможность, чтобы выдающиеся спортсмены выходили именно из этого вуза. И это было, мы это видели. Только на определённом этапе, по моему мнению, не хватало харизмы руководителю, чтобы сохранить, приумножить, чтобы все окружающие гордились нашим учебным заведением», — отметил Олег Дубровин, председатель Общественной палаты Челябинской области.

Напомним, итоговое голосование по выборам ректора УралГУФК пройдёт в пятницу, 7 февраля, в 14 часов. Также в этом году челябинский спортивный вуз отметит своё 50-летие.