В центре Челябинска запущен обратный отсчет до выборов губернатора

Стелу открыл председатель облизбиркома

В центре Челябинска появился необычный арт-объект. На пешеходной Кировке прошло торжественное открытие стелы с отсчетом обратного времени до выборов губернатора.

Участие в мероприятии принял председатель избирательной комиссии региона Евгений Голицын.

«Стела с таймером обратного отсчета времени до дня голосования — это красивое и яркое напоминание о важном событии для каждого гражданина области. От сегодняшнего дня его отделяет ровно 85 дней», — говорят в избиркоме.

Напомним, 7—8 сентября 2024 года в Челябинской области пройдет 61 муниципальная кампания, а также выборы высшего должностного лица региона.

Ранее Первое областное информагентство сообщало, что облизбирком принял пакеты документов от трех кандидатов в губернаторы — выдвиженцев партий «Яблоко» и «Зеленая альтернатива» Ярослава Щербакова и Степана Соловьева и действующего главы региона Алексея Текслера, которого поддержала партия «Единая Россия».