Представители двух партий выдвинулись на пост губернатора в Челябинской области

Документы в облизбирком представили кандидаты от «Яблока» и «Зеленой альтернативы»

В четверг, 13 июня, избирательная комиссия Челябинской области приняла документы от двух кандидатов на пост губернатора.

В рамках процедуры выдвижения на должность высшего должностного лица региона пакеты документов представили Степан Соловьев, выдвинутый политической партией «Зеленая альтернатива», и Ярослав Щербаков, выдвинутый партией «Яблоко».

«С этого момента они приобретают все права и обязанности кандидатов на должность губернатора Челябинской области», — пояснили в избиркоме.

Напомним, выборы главы региона пройдут 7—8 сентября 2024 года.

Согласно законодательству, кандидат, выдвинутый политической партией, допущенной к распределению депутатских мандатов в Госдуме РФ или в Заксобрании Челябинской области, должен пройти так называемый муниципальный фильтр (его должны поддержать депутаты и (или) избранные главы муниципальных образований региона). Минимальное количество подписей депутатов, которые кандидат на должность губернатора должен представить в свою поддержку, — 264.

У кандидата, выдвинутого политической партией, не имеющей представительства в ГД РФ или в ЗСО, либо в порядке самовыдвижения, задача сложнее. Ему необходимо заручиться поддержкой не менее чем 264 депутатов представительных органов местного самоуправления и (или) избранных глав, а также представить в избирательную комиссию Челябинской области не менее чем 12 тысяч 949 подписей избирателей, проживающих на территории региона.