В центре Челябинска встали трамваи из-за столкновения двух авто

ДТП стали причиной пробок в городе

В центре Челябинска на улице Цвиллинга трамваи собрались в пробку. На путях произошло столкновение двух легковых авто. По городу в пятницу вечером аварии стали причиной пробок и в других районах города. Рассказываем, где самые загруженные участки.

Около пяти вечера в центре города по улице Цвиллинга перед Площадью Революции в оба направления было остановлено движение трамваев. Простой составил 15 минут из-за столкновение двух машин в габарите трамвайных путей.

Сегодня это не первое ДТП в центре города, которое повлияло на работу трамваев. Еще утром на улице Труда столкнулись Хендай и Субару.

К вечеру количество ДТП по городу увеличилось. По данным карты Яндекс. Пробки ДТП произошло на проспекте Ленина в районе перекрестка с улицей Васенко. В центре города пробки наблюдаются на крупных перекрестках. Авария также замечена на улице Братьев Кашириных. Здесь образовалась пробка от улицы Краснознаменной до Косарева.

Напомним, в городе идет программа обособления трамвайных путей, она позволит подвижному составу иметь приоритет в движении. Вдоль трамвайных путей появляются препятствия от легковых автомобилей в виде бордюра, плитки, столбиков. Накануне, глава ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков заявил, что необходимо приостановить установку обособлений вдоль трамвайных путей в Челябинске.

В Миндортрансе региона на запрос Первого областного информагентства ответили, что работы по обособлению завершили в ноябре 2021 года и на текущий момент они не ведутся.