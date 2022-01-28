Миндортранс региона отреагировал на критику по обособлению трамвайных путей в Челябинске

По мнению ведомства, эти работы необходимы, чтобы трамвай стал привлекательным и рентабельным видом транспорта

Глава ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков накануне заявил, что необходимо приостановить установку обособлений вдоль трамвайных путей в Челябинске. В Миндортрансе региона на запрос Первого областного информагентства ответили, что работы по обособлению завершили в ноябре 2021 года и на текущий момент они не ведутся. В министерстве отметили, что готовы к диалогу с ГИБДД и другими ведомствами.

«Действительно, создана рабочая группа совместно с представителями администрации города, ГИБДД, Миндортрансом ЧО для обсуждения планов по обособлению трамвайных путей. Также прорабатывается вопрос установки комплексов фото- и видеофиксации для контроля уже обособленных участков, где нанесена дорожная разметка и установлены знаки», — прокомментировал замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

По его словам, обособление путей необходимо для того, чтобы трамвай стал привлекательным и рентабельным видом транспорта, не зависел от автомобильных заторов, а также для увеличения скорости движения трамваев и безопасности пассажиров.

Челябинские транспортники считают, что из-за аварий на трамвайных путях перевозчик терпит убытки, а поврежденные вагоны вынуждены простаивать.

«За один месяц, 4 декабря и 4 января, произошло два ДТП с трамваем на улицах Труда и Кирова. В результате второй аварии в простой попали 20 вагонов, сотни людей потеряли уйму времени, опоздали на встречи, лишились возможности доехать домой на общественном транспорте. И все это из-за одного автомобилиста, который хотел сэкономить одну минуту езды в теплом комфортном салоне „Мерседеса“. Ничего бы из этого не случилось, если бы были бордюры», — прокомментировали сотрудники челябинского транспорта.

Напомним, Михаил Скоков раскритиковал проект обособления трамвайных путей в Челябинске. По его словам, строительные работы не были согласованы с министерством внутренних дел, поэтому они будут остановлены.

Обособлять трамвайные пути бордюром начали в сентябре прошлого года. Автомобилисты сразу же отметили «дыры» в проекте, полагая, что необходимость пересечения трамвайных путей все же имеется, а поднять машину в воздух никак не возможно.