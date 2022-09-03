В центре Челябинска сделали выделенные полосы

Многие автомобилисты продолжают ездить, как раньше, нарушая ПДД

В Челябинске на улицах Труда, Энгельса и Северо-Крымской появились выделенные полосы для общественного транспорта протяженностью 3,8 километра. Их задача — сократить время проезда автобусов и троллейбусов по участку вдвое. Пока же многие автомобилисты продолжают ездить, как раньше, игнорируя новую схему движения, и рискуют получить штраф, передает журналист ИА «Первое областное».

Нововведение дает приоритет в движении городскому транспорту, ведь водителям автомобилей запрещено заезжать за выделенные полосы. Однако пока челябинцы не привыкли к новой схеме движения, и нередко объезжают возникающие пробки по выделенным полосам. За это предусмотрен штраф в размере 1500 рублей. Но штрафуют ли всех водителей, которые выезжают за выделенные полосы, замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров журналисту ИА «Первое областное» на момент публикации не ответил.

Как ранее сообщали в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок», благодаря созданию выделенных полос время ожидания общественного транспорта по участку сократится с 16–18 минут до 8–10 минут. Улучшение почувствуют почти 100 тысяч пассажиров.

Выделенки появятся и на других улицах города, в числе которых Рождественского, Худякова, Братьев Кашириных, проспект Ленина и другие.