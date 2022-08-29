В центре Челябинска появятся почти 4 километра выделенных полос Транспорт будет ехать в два раза быстрее



Выделенные полосы появятся в коридоре улиц Северо-Крымской, Труда и Энгельса как в сторону центра, так и в обратном направлении. Протяженность участка составляет 3,8 км.



По участку проходят девять маршрутов общественного транспорта, включая автобусы № 64 и 80, а также троллейбусы № 14, 17 и 26.



По данным ОГКУ «Организатор перевозок», создание приоритета для общественного транспорта сократит время проезда по участку с 16—18 минут до 8—10 минут.



«Улучшение почувствуют 99,8 тысячи пассажиров», — добавили в организации.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о планах по созданию выделенок В Челябинске начали создавать выделенные полосы для общественного транспорта на центральных улицах города, сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок». Ожидается, что нововведение сократит время проезда автобусов и троллейбусов по участку примерно вдвое.Выделенные полосы появятся в коридоре улиц Северо-Крымской, Труда и Энгельса как в сторону центра, так и в обратном направлении. Протяженность участка составляет 3,8 км.По участку проходят девять маршрутов общественного транспорта, включая автобусы № 64 и 80, а также троллейбусы № 14, 17 и 26.По данным ОГКУ «Организатор перевозок», создание приоритета для общественного транспорта сократит время проезда по участку с 16—18 минут до 8—10 минут.Ранее ИА «Первое областное» сообщало о планах по созданию выделенок еще на шести челябинских улицах : проспекте Ленина, улицах Худякова, Рождественского, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев и Чичерина.

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