Выделенки для общественного транспорта сделают на шести улицах Челябинска

Проекты новых схем движения готовы и отправлены на согласование

В Челябинске выделенные полосы для общественного транспорта сделают еще на шести улицах, сообщил сегодня на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс» заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

По его словам, обособленные полосы для автобусов и троллейбусов появятся на проспекте Ленина, улицах Худякова, Рождественского, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев и Чичерина.

«На сегодняшний день новые схемы движения проектировщиком закончены и находятся на согласовании в органах ГИБДД. Проект затрагивает модернизацию проезжей части, обустройство остановочных платформ, перекрестков, изменение режима работы светофоров», — рассказал Андрей Ксензов.

Он добавил, что в будущем сеть выделенных полос затронет и другие улицы города.



О том, какие именно это могут быть улицы, Первое областное информагентство писало в одном из предыдущих материалов.

Напомним, что первой челябинской улицей, где сделали выделенные полосы для общественного транспорта, стал Комсомольский проспект.