В Ленинском районе Челябинска утром в четверг, 13 октября, произошла авария на водоводе. В связи с этим ограничили движение транспорта в сторону центра города, сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства.
«Затруднено движение на Копейском шоссе по направлению в центр города в районе улицы Трубников. Просим водителей выбирать альтернативные пути объезда», — говорится в сообщении.
В пресс-службе мэрии Челябинска сообщили, что авария произошла на техническом водоводе, отключений воды у жителей нет. Работы проводит собственник сетей компания «Фортум».