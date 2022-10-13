В Ленинском районе Челябинска ограничили движение из‑за коммунальной аварии

Рабочие устраняют неполадки на водоводе

В Ленинском районе Челябинска утром в четверг, 13 октября, произошла авария на водоводе. В связи с этим ограничили движение транспорта в сторону центра города, сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства.

«Затруднено движение на Копейском шоссе по направлению в центр города в районе улицы Трубников. Просим водителей выбирать альтернативные пути объезда», — говорится в сообщении.

В пресс-службе мэрии Челябинска сообщили, что авария произошла на техническом водоводе, отключений воды у жителей нет. Работы проводит собственник сетей компания «Фортум».