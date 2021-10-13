В центре Челябинска из-за ремонта трамвайных путей закроют движение транспорта

Ограничение будет действовать с 13 по 22 октября

В Челябинске временно закроют движение на пересечении улицы Сони Кривой и Свердловского проспекта. На данном участке с 22 часов 13 октября до 6 часов 22 октября будут проводить ремонтные работы на трамвайном переезде, сообщает мэрия.

«Движение по улице Сони Кривой в прямом направлении через трамвайный переезд будет закрыто, поворот только направо. По Свердловскому проспекту — ограничение по крайним левым полосам. Кроме того, с 22 часов 14 октября до 6 часов 18 октября будет прекращено движение трамваев. В остальное время общественный транспорт работает обычном режиме», — пояснили в пресс-службе администрации Челябинска.





Работы будет вести компания «Строй-Сервис» в ночное время. Водителей просят планировать свой маршрут с учетом ограничений.

Напомним, в 2021 году в Челябинской области отремонтируют 26 пересечений автомобильных дорог и трамвайных путей. Кроме того, обособят 30 км трамвайных путей.