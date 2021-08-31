В центре Челябинска из-за ремонта трамвайного переезда возникла пробка

Маршрутки едут по трамвайным путям и не могут вернуться на дорогу из-за плотного движения

Жители Челябинска жалуются на большие пробки в районе цирка. Сегодня утром, 31 августа, читатели сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» о том, что дорожники перекрыли одну полосу, маршрутки едут по трамвайным путям и не могут вернуться на дорогу при приближении электротранспорта.

«Пять светофоров стояла на остановке трамвайной: маршрутка залезла на пути и не пускала трамвай, а маршрутку не пускали машины в ряд», — пожаловалась Анна.

Редакция ИА «Первое областное» напоминает горожанам о том, что с вечера 30 августа до 22:00 2 сентября на пересечении улиц Кирова и Братьев Кашириных ремонтируют трамвайный переезд, в связи с чем движение на перекрестке ограничено. Трамваи работают в обычном режиме.