Алексей Текслер оценил благоустройство челябинских скверов

Губернатор посетил площадки в разных районах города

В понедельник, 13 сентября, губернатор Алексей Текслер осматривает объекты благоустройства в Челябинске. Первый пункт в его поездке — городской сад имени Пушкина, по периметру которого организовали новую пешеходную зону, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

У городского сада имени Пушкина этим летом появилось новое общественное пространство. Прогулочная зона с асфальтированной тропой соединила площадку у театра драмы им. Наума Орлова и улицу Цвиллинга: подрядчики обустроили новые пешеходные дорожки, поставили скамейки, качели, разбили клумбы и украсили их рокарием — композицией с использованием камней и растений. С нее организован отдельный вход на детскую площадку «Лукоморье».

По словам главы Советского района Вячеслава Макарова, работы по общему благоустройству и оборудованию наружного освещения обошлись бюджету в 10,365 млн рублей. Во время торгов удалось сбросить начальную цену муниципальных контрактов на 2,648 млн рублей.

«И что, действительно теперь к драмтеатру ходить удобнее?» — поинтересовался губернатор.

Вячеслав Макаров с гордостью подтвердил. В самом деле, путь от Дома профсоюзов к площади Революции сократился до считанных десятков метров. Раньше для того, чтобы попасть с Театральной площади на улицу Цвиллинга и обратно, горожане пересекали парк. В часы, когда его ворота закрыты, челябинцам приходилось обходить горсад по улице Тимирязева, делая огромный крюк.

Впрочем, большинство жителей, встреченных губернатором и главой района, оценивают новое общественное пространство не за возможность срезать путь: здесь просто удобно гулять мамам с колясками и пенсионерам.

Следующая точка, куда направился сегодня губернатор, — сквер на перекрестке улиц Курчатова и Воровского, через дорогу от министерства социальных отношений региона. Площадку возводят «с нуля» — на месте аварийного дома, который снесли.

Алексея Текслера и мэра Наталью Котову встречает глава Центрального района Виктор Ереклинцев. Работа на месте будущего сквера кипит: сдать объект глава района намерен к 15 октября, между тем подрядчик зашел сюда только 2 августа.

Виктор Ереклинцев рассказал о планах и показал проект: на площади более 5 тысяч квадратных метров будут бережно сохранены все деревья, но старый асфальт и сорная трава исчезнут: будет плиточное покрытие, однолетние и многолетние травы. Глава района за последние годы, по его собственным словам, в озеленении стал уже экспертом.

Появится новое освещение, а «умные столбы» сразу будут оборудованы видеокамерами, точками раздачи wi-fi и розетками под зарядку мобильников. Новые скамейки и малые формы появятся здесь по умолчанию.

«То, что сейчас здесь строится, — разительная разница с тем, что было. Помните, Наталья Петровна, мы вместе осматривали?» — обратился губернатор к главе города.

Сквер на улице Курчатова — первый в серии из семи общественных пространств, по которым практически непрерывно можно будет пешком добраться из центра Челябинска до самого комплекса областной больницы.

Далее глава региона отправился в сквер «Сигнал», где Алексея Текслера и Наталью Котову встретил глава Ленинского района Александр Орёл. Здесь работы уже полностью завершены.

Сквер один из старейших в Челябинске: он создавался в 1944 году рабочими эвакуированного на Южный Урал завода. В 2013 году площадка уже переживала незначительную реконструкцию. Этим летом сквер значительно преобразился: кроме памятного камня и скамеек здесь появились стильные детские экоаттракционы, выполненные из бревен. Площадка с качелями постоянно занята школьниками.

Заметим, в разных районах города малые архитектурные формы и другие предметы благоустройства не повторяются. Вот и сегодня губернатору еще не встретились даже два одинаковых вида тротуарной плитки.





Алексей Текслер побывал в парке Дружбы на улице Чоппа. Глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов рассказал, что парк — это крупнейший объект благоустройства, выбранный самими жителями района.

«Из-за масштабов мы разбили проект на два этапа. В этом году провели горизонтальное планирование территории, подготовили площадки. Запланированы три детские, две спортивные, по периметру вело- и беговая дорожки»,- рассказал губернатору Юрий Кузнецов.

Пока территория парка — это голое поле, покрытое плиткой и асфальтом. Впрочем, здесь уже установлены лавочки, дети занимаются спортом на оборудованной площадке. Алексей Текслер заметил, что пространству очень не хватает зелени. Глава района объяснил, что сейчас идет конкурс, подрядчик, который займется озеленением, будет выбран к середине октября. В следующем году начнется высадка деревьев, кустарников, газонов, и, конечно, наполнение подготовленных площадок аттракционами и тренажерами.





Губернатор также отметил, что посетителей парка надо обеспечить возможностью заниматься спортом круглый год. Юрий Кузнецов подтвердил, что на зиму здесь предусмотрено обустройство лыжни.

Помощь в озеленении главе района пришла откуда не ждали: к Текслеру обратились ожидавшие его здесь педагоги и члены районного родительского комитета. Они рассказали губернатору, что в Тракторозаводском районе одних кадетов около 300 человек, и попросили предусмотреть для них возможность самостоятельно высадить деревья на какой-нибудь аллее. Глава региона пообещал поддержать инициативу — тем более, что спортивные объекты парка Дружбы предназначены, в основном, для школьников.

Из Тракторозаводского района Алексей Текслер перемещается в Курчатовский. Глава района Сергей Антипов презентует губернатору новую аллею на северной стороне Комсомольского проспекта. Пешеходная зона длиной около километра проходит от кинотеатра «Победа» на восток.

Здесь впервые в Челябинске применено ноу-хау: часть дорожек устелили речной галькой, утрамбованной и проклеенной. Благоустройство аллеи почти закончено: в течение недели закончат монтаж уличного освещения. Жителям новые дорожки нравятся, только один пенсионер посетовал, что лавочек маловато. Сергей Антипов заверил, что скоро будет установлено ещё с десяток удобных скамеек.