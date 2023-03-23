В центре Челябинска аквапарк «Большая вода» обещают достроить в конце 2025 года

Туристический объект развернут на площади 35 тыс. кв. м

Туристический потенциал Челябинской области расширяют новыми проектами. В горнолыжном комплексе «Аджигардак» создадут курорт «Врата Урала», а в центре Челябинска откроют крупнейший аквапарк. Темпы реализации проектов обсудили заместитель губернатора Александр Богашов и исполнительный директор АО «Корпорация Туризм. РФ» Сергей Красноперов, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

На базе действующего горнолыжного центра «Аджигардак» планируется создать горнолыжный курорт «Врата Урала». Здесь откроют гостиницы и апарт-отели категорий три и четыре звезды, глэмпинг и СПА-центр. Общий объем номерного фонда составит 450 номеров. На горнолыжных трассах оборудуют системы искусственного оснежения, канатные дороги. По прогнозам, «Врата Урала» будут посещать свыше 300 тысяч человек в год. На строительство инфраструктуры предусмотрены средства госпрограммы «Развитие туризма». Первый этап завершится в 2025 году.

Комплекс с аквапарком «Большая вода» построят в центре Челябинска на площади 35 тыс. кв. м к концу 2025 года. Он будет предусмотрен для семейного отдыха. Крытые бассейны, СПА-зона, фитнес-центр и четырехзвездочная гостиница на 153 номера, сухой пляж и водные аттракционы — аквапарк будет располагать к отдыху в круглогодичном режиме.