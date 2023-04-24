Сотрудники Контрольно-счетной палаты проверят работу муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска. Они дадут оценку целевому расходованию средств и качеству подачи воды населению.
«Мероприятие проводится в рамках оценки эффективности реализации отдельных показателей и результатов достижения целей, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года», — пояснили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты Челябинской области.
Работу МУП «ПОВВ» проверят в Челябинске, Копейске, Коркино, Еманжелинске и Сосновском районе. Так, эксперты дадут оценку достоверности и обоснованности достижения цели в части улучшения состояния водных объектов, а также обеспечения качества и безопасности питьевой воды жителям региона.
Специалисты изучат расходование средств, которые направлены на строительство, реконструкцию и модернизацию сетей и сооружений систем водоснабжения и водоотведения, а также очистки сточных вод.
«По итогам мероприятия будет дана оценка: эффективности управления и распоряжения имуществом; рискам и причинам недостижения показателей и неисполнения плана мероприятий Стратегии социально-экономического развития региона», — добавили в КСП региона.
Сотрудники КСП также проведут аудит закупок.
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