В Троицком районе ликвидировали крупную свалку размером в 40 тыс. кв. метров

Расчистить территорию заставили в управлении Россельхознадзора

В Челябинской области продолжается работа по ликвидации несанкционированных свалок. Многолетние скопления мусора расчистили и в Троицком районе, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. Один из полигонов от маленького поселка представлял собой захламления на 4 гектарах, это практически шесть футбольных полей.

Девять лет управление Россельхознадзора продолжало судебную тяжбу с администрацией Троицкого района. Поводом послужили многочисленные свалки на территории муниципалитета. Так, только в одном Нижнесанарском поселении скопления мусора были обнаружены в четырех населенных пунктах, общая территория захламления составила 15 гектаров.

Так, в поселке Уразаевский, по последним данным, проживает 330 человек. Но мусорная свалка от поселка разрослась на площади 40 тысяч квадратных метров. При этом земли, на которых располагалось свалка, — пастбища. В начале месяца в администрации района отчитались, что расчистили незаконный полигон для хранения отходов.

«Впереди у администрации — проведение рекультивационных работ, так как земли сельскохозяйственного назначения необходимо привести в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования», — сообщили в управлении.

Сейчас на территории поселения остается одна незаконная свалка на землях сельскохозяйственного назначения площадью 5,8 га, расположенная в поселке Берлин.

Всего в Челябинской области ликвидировали более 100 незаконных мусорных свалок. Напомним, в Челябинской области в 2023 году начнется рекультивация свалок к Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Верхнем Уфалее и Карталах. Губернатор Алексей Текслер во время обращения к депутатам Заксобрания области рассказал о планах по реализации проекта «Чистый воздух» и мерах по улучшению экологии в регионе.