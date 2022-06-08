В Челябинской области с начала 2022 года ликвидировали 100 несанкционированных свалок

В региональном плане до конца года убрать еще 400

В Челябинской области с начала 2022 года ликвидировали более 100 несанкционированных свалок твердых бытовых отходов. По данным министерства экологии региона, до конца года запланирована расчистка еще 400 таких площадок, количество незаконных свалок уменьшится вдвое.

Работы по ликвидации несанкционированных свалок начались в Нагайбакском, Красноармейском, Троицком районах, Чебаркульском и Копейском городских округах.

На конец 2021 года в Челябинской области насчитывалось 1020 таких несанкционированных свалок. По данным Минэкологии региона, в 2022 году по решению губернатора Алексея Текслера из регионального бюджета выделено около 65 млн рублей на ликвидацию более 500 свалок на территории 26 муниципальных образований.

Напомним, в Челябинской области в 2023 году начнется рекультивация свалок к Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Верхнем Уфалее и Карталах. Губернатор Алексей Текслер во время обращения к депутатам Заксобрания области рассказал о планах по реализации проекта «Чистый воздух» и мерах по улучшению экологии в регионе.