В Троицке высадят более 200 деревьев в сквере памяти участников ВОВ

Начались работы по озеленению пространства

В Троицке благоустраивают сквер памяти участников Великой Отечественной войны. Стартовали работы по озеленению. Запланирована высадка 230 деревьев, сообщили в администрации городского округа.

«Три вида елей, можжевельники, сосны, ивы, липы, декоративные яблони, пирамидальные тополя», — рассказали в пресс-службе администрации Троицка.

Также в сквере появятся более 1400 саженцев кустарников и более 800 многолетних цветов пяти разновидностей.

Челябинская область присоединилась к международной акции «Сад памяти». Ее суть — высадка деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне. Южноуральцы могут пополнить Сад памяти деревьями, посаженными в общественных пространствах и на личных садовых участках.

Напомним, до конца мая в Магнитогорске высадят около 550 саженцев крупномерных деревьев на улицах. Работы пройдут преимущественно в южных районах города.