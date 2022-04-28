Южноуральцы посадят деревья в память о погибших фронтовиках

Саженцы станут частью виртуального Сада памяти

Челябинская область присоединилась к международной акции «Сад памяти», сообщили в правительстве Челябинской области. Ее суть — высадка деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне. Южноуральцы смогут пополнить Сад памяти деревьями, посаженными в общественных пространствах и на личных садовых участках.

Для участия в акции нужно зайти на сайт садпамяти2022.рф, найти на карте свой населенный пункт и выбрать одну из точек, где в один из майских дней состоится массовая высадка деревьев. В Челябинске, например, только на территории городского бора посадят 23100 сосен. От желающих внести свою лепту в хорошее дело требуется только прийти в указанное место к назначенному времени. Волонтеры выдадут необходимый инвентарь и научат, как правильно сажать деревья, чтобы они прижились.

Второй вариант — посадить любое дерево на своем личном садовом участке и обозначить место его посадки на карте Сада памяти, добавив фотографию саженца.

«Сад памяти» не единственная акция ко Дню Победы, которая проходит сейчас на Южном Урале. Например, каждый может поддержать ныне живущих ветеранов, купив значок «Красная гвоздика». Как это можно сделать, читайте здесь.