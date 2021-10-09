На Южном Урале составлен рейтинг районов, где быстро реагируют на жалобы граждан

В числе лучших — Карталинский, Саткинский и Чебаркульский районы

Челябинский Центр управления регионом (ЦУР) составил ТОП муниципалитетов по скорости реакции властей на жалобы жителей в соцсетях. Разбег во времени ответа получился от 53 минут до 11 часов и 9 минут, сообщили Первому областному информагентству в ЦУР Южного Урала.



Самыми оперативными оказались власти Карталинского района: пожаловавшиеся на какую-то проблему в соцсетях жители муниципалитета получают ответ в среднем за 53 минуты. Причем сообщением в «ВКонтакте», как утверждают в ЦУР, администрация района не ограничивается, а сразу начинает решать вопрос. Так, карталинцы с улицы Братьев Кашириных недавно пожаловались на бездействие управляющей компании: в подвале здания прорвало трубу теплопровода, а ЖЭК на обращения жильцов никак не реагировал. После передачи жалобы из ЦУР в администрацию района прорыв был оперативно ликвидирован.

На втором месте Саткинский район, где скорость ответа на обращения жителей составляет в среднем час и пять минут. В первую неделю октября саткинцев чаще всего интересовали вопросы, связанные с освещением улиц и ремонтом дорог, уточняют в ЦУР.

Замыкает тройку лидеров Чебаркульский район, отставший от Саткинского только на три минуты. Жители муниципалитета чаще всего обращались к властям с вопросом о газификации.

В центре управления регионом называют также и аутсайдера списка. Самой медленной оказалась реакция властей Чесменского района: администрация отвечает на вопросы граждан в среднем лишь через 11 с лишним часов.

Напомним, Центры управления регионами были повсеместно созданы в субъектах РФ в конце 2020 — начале 2021 года. Одна из их основных функций — собирать и мониторить обращения граждан в социальных сетях и оперативно передавать вопросы в соответствующие официальные ведомства.