В Троицке восстановили водоснабжение, но пить воду пока невозможно

Жители жалуются на ее неприятный запах

В Троицке запустили водоснабжение после промывки и обеззараживания оборудования горводоканала. В 73-тысячном городе 1 ноября обнаружили превышение показателей аммиака в районе водозабора в реке Уй.

Но и сегодня местные жители продолжают жаловаться, что вода идет с неприятным запахом. Люди используют бутилированную воду, для жителей организован подвоз до полного подключения всех домов. Министерство экологии Челябинской области сообщает, что специалисты ищут источники загрязнений. А в мэрии пояснили, почему воду из крана еще нельзя пить.

Водоснабжение в Троицке запустили, всю ночь специалисты промывали и обеззараживали оборудование системы. Сейчас вода поступает в дома жителей, но люди жалуются, что неприятный запах никуда не делся.

«Живем в частном секторе, у меня во дворе своя скважина. Но знакомые — жалуются. Говорят, ситуация ужасная, воду из системы невозможно ни пить, ни мыться, очень вонючая. Приезжали ко мне с бутылками», — рассказала информагентству «Первое областное» жительница города, юрист Наталья Тухватуллина.

Ранее городская администрация предупреждала, что воду нужно кипятить перед употреблением. Однако люди не рискуют ее пить, и даже руки мыть такой водой неприятно.

«Руки помыл. Обнюхал — пахнет свинарником. Второй день такая ситуация. Умывался в баке с водой на улице, хорошо, что есть запас воды. В многоквартирных домах уже не просто вода пахнет, а воняет уже в доме, в квартире и подъезде», — рассказал информагентству пенсионер Сергей Старченко.

Аммиак имеет специфический запах, поэтому троичане рассказывают, что вода пахнет продуктами жизнедеятельности скота.

«Вчера часов шесть не было воды. В 10 часов вечера дали воду, она была мутная и вонючая, несло коровьим навозом. Сейчас стала попрозрачнее, но все равно воняет несмотря на фильтры. Детям сегодня запретил зубы с нею чистить. Берем воду в скважине женского монастыря, очень популярна стала бутилированная вода», — прокомментировал местный житель, преподаватель Эдуард Зайцев.

Также горожане рассказали, что подвоз воды осуществляется не по графику, опубликованному на сайте города. Люди выходят во дворы с бидончиками и ждут водовоза. В администрации города пояснили, что автомобили могут не успевать к указанному времени.

Между тем ситуацией уже заинтересовалась прокуратура области. Идет проверка.

В мэрии рассказали, что накануне после обнаружения превышения показателей в реке Уй аммиака работники водоканала не допустили попадания вредных веществ в систему водоснабжения. Неприятный запах они объясняют особенностями промывки и источником водозабора.

«Каждую весну в городе проводится промывка и обеззараживание системы водоснабжения. Тогда мы предупреждаем жителей, что некоторое время из кранов будет идти техническая вода. И она действительно идет мутная, с запахом, до тех пор, пока не выйдут все отложения в сетях, неотфильтрованные воды. То же самое происходит и сейчас. Эта вода после промывки», — пояснил начальник управления информации и общественных связей Вильдан Исхаков.

Он также отметил, что сейчас сотрудники водоканала отрабатывают жалобы по адресам, обходят квартиры и проверяют параметры воды.

В Троицке работают и специалисты министерства экологии области. Они отобрали на пробу образцы воды на всех притоках и проводят ее анализ. По источникам проводится проверка, сообщает ведомство.

Напомним, этим летом жители Бакала пожаловались, что питьевая вода пахнет тиной. Оказалось. что из-за цветения водорослей на водохранилище фильтры насосной станции не могут убрать запах. Они нуждаются в модернизации.