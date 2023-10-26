Школьникам Челябинской области доступны 50 бесплатных онлайн‑курсов

Пройти обучение можно на сайте «Курчатов Центра»

Школьники из Челябинской области могут пройти 50 бесплатных дистанционных программ обучения. Такую возможность им дает региональный «Курчатов Центр». Об этом в личном телеграм-канале написала сегодня первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Современным детям не хватает знаний по точным наукам. Приятно отметить, что в „Курчатов Центре“ за последний год самыми востребованными направлениями подготовки стали математика (1552 участника), биология и медицина (1081 участник), а также информатика (738 участников) и физика (578 участников). Причем занятия проходят не только очно, но и онлайн», — написала Ирина Гехт.

Политик также отмечает, что поддержка ребят с выдающимися способностями должна быть продумана на каждом этапе обучения: в детском саду, в школе, в вузе, в учреждениях дополнительного образования. Ирина Гехт выражает уверенность, что «Курчатов Центр», IT-кубы, «Кванториумы», а также строящийся межвузовский кампус позволят воплотить эту идею в жизнь на высоком уровне.

Между тем к осенним каникулам Минцифры области и Центр развития цифровых технологий обновили сайт «Дети дома», на котором школьники могут бесплатно учиться и развлекаться.