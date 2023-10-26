Школьники из Челябинской области могут пройти 50 бесплатных дистанционных программ обучения. Такую возможность им дает региональный «Курчатов Центр». Об этом в личном телеграм-канале написала сегодня первый вице-губернатор Ирина Гехт.
«Современным детям не хватает знаний по точным наукам. Приятно отметить, что в „Курчатов Центре“ за последний год самыми востребованными направлениями подготовки стали математика (1552 участника), биология и медицина (1081 участник), а также информатика (738 участников) и физика (578 участников). Причем занятия проходят не только очно, но и онлайн», — написала Ирина Гехт.
Политик также отмечает, что поддержка ребят с выдающимися способностями должна быть продумана на каждом этапе обучения: в детском саду, в школе, в вузе, в учреждениях дополнительного образования. Ирина Гехт выражает уверенность, что «Курчатов Центр», IT-кубы, «Кванториумы», а также строящийся межвузовский кампус позволят воплотить эту идею в жизнь на высоком уровне.
Между тем к осенним каникулам Минцифры области и Центр развития цифровых технологий обновили сайт «Дети дома», на котором школьники могут бесплатно учиться и развлекаться.