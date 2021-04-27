Жительницы Троицка сломали скульптуру художника на центральной площади во время фотосессии

Молодые мамы взобрались верхом на арт-объект

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Мэрия Троицка показала, кто сломал скульптуру на центральной городской площади, и намерена обратиться в правоохранительные органы.

Скульптура художника на площади не раз подвергалась нападкам вандалов: арт-объекту ломали кисти, потом руку. В последний раз он остался без головы.

Ее сломали еще в конце марта, но затем вернули на место. Однако троичанам скульптура не давала покоя: кто-то давал пощечину, кто-то ударял по затылку. В итоге в ветреную погоду в минувшие выходные она вновь упала. После этого ее забрали сотрудники школы искусств.

В местных социальных сетях качество архитектурного украшения подверглось критике. Во вторник, 27 апреля, мэрия города обнародовала записи с видеокамер и показала, как художник лишился головы.

«По камерам видеонаблюдения специалистам администрации города удалось восстановить хронологию событий сломанной головы художника. 24 марта две неизвестные девушки в процессе фотосессии решили залезть на плечи художнику, после чего одна из них вместе с головой скульптуры упала на землю. Далее голова арт-объекта была возвращена на место», — прокомментировала администрация города.

Судя по записям с камер наблюдения, фотосессию устроили молодые мамы, которые оставили неподалеку детские коляски.