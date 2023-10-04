В Челябинске мэрия опровергает провал дорожного нацпроекта

Недочеты, выявленные «фронтовиками», устранят по гарантии или в рамках текущего содержания

Региональное отделение Народного фронта сегодня заявило, что власти Челябинска провалили исполнение национального проекта «Безопасные качественные дороги». «Фронтовики» оценили состояние 14 дорог, которые были отремонтированы в 2020—2022 годах, и пришли к выводу, что были допущены нарушения. В мэрии прокомментировали это заявление и призвали досконально разобраться в ситуации. Также администрация разъяснила, кто будет отвечать за дорожные недочеты.

«Мы оценили состояние 14 гарантийных дорог, отремонтированных в 2020—2022 годах в рамках нацпроекта БКД и муниципальных контрактов, стоимостью более 800 млн рублей. Результат обновления за почти миллиард рублей удручающий: ямы, выбоины, трещины, просадка полотна и глубокие колеи», — заявили в ОНФ.

В пример был приведен участок дороги на Краснопольском проспекте от Молодогвардейцев до Бейвеля. Там, по словам представителей Народного фронта, массово обвалились колодцы и ливневые водостоки. В мэрии на это ответили, что этот участок ремонтировали не в рамках нацпроекта, а сами работы прошли в 2021 году. На этот объект распространяется гарантия, так что подрядчик должен исправить недостатки за свой счет. Кроме того, ливневки приводят в порядок силами муниципального учреждения. Колодцы находятся на балансе сетевых организаций, поэтому им выставлены требования о том, чтобы и их привели в нормативное состояние.

Далее речь шла об улице Октябрьской: там, по данным ОНФ, не учли грунт, который постоянно проваливается, поэтому образуются большие лужи. Администрация города заявила на это, что на участке от Бажова до Танкистов провели замену проезжей части и тротуаров. В минувшем апреле при проверке не выявили существенных недочетов, а следующая инспекция будет проведена осенью. Если обнаружат нарушения, то подрядчик устранит их за свой счет, причем акты дефектов находятся в открытом доступе.

Ямы заметили и на шоссе Металлургов. «Фронтовики» сказали, что дорога находится на гарантийном обслуживании, но недочеты уже видны. Мэрия опровергла это утверждение, заявив, что ремонт там проводился в 2017 году, а гарантии закончились в 2020-м. Благоустройство было нарушено третьими лицами, поэтому восстановительные работы проведут в рамках содержания улиц уже в этом году.

«Прежде чем заявлять о „провале нацпроекта“, призываем досконально разобраться в ситуации, связаться со специалистами и уточнить реальную картину по каждому объекту. Также повторно приглашаем представителей ОНФ к участию в совместных контрольных объездах для разъяснения каждого возможного выявленного факта на месте», — резюмировали в администрации Челябинска.