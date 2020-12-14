Алексей Текслер вручил стипендии активной молодёжи Челябинской области

67 человек были отмечены за вклад в жизнь региона.

Алексей Текслер в рамках Молодёжной ассамблеи отметил более 60 южноуральцев, которые,так или иначе отличились в 2020 году. Глава региона вручил молодым активистам ежегодные стипендии губернатора и премии им. В.П. Поляничко.

Самых инициативных представителей молодёжи в Челябинской области поощряют каждый год. Стипендии и благодарственные письма вручаются тем, кто проявляет неравнодушие к родному двору, вузу, городу, региону. На встрече с золотой молодёжью Алексей Текслер отметил, что каждый из них добился успехов в спорте, творчестве, в добровольческой и студотрядовской деятельности, в поисковом движении или общественной поддержке.

«Благодаря вашему труду наша область развивается и движется вперед. И мы сделаем всё, чтобы молодые южноуральцы имели возможность в полной мере реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал в родной области, на благо Южного Урала и России. Поздравляю всех стипендиатов и лауреатов 2020 года, желаю вам, дорогие друзья, новых успехов и крупных побед!» — обратился к присутствующим в зале Алесей Текслер.

Стипендии губернатора Челябинской области были вручены 53 южноуральцам за вклад в развитие молодежной политики на территории региона. Премии имени Поляничко достались ещё 10 молодым людям.

За активное участие в организации и проведении на территории Челябинской области общероссийского голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ Благодарственные письма губернатора Челябинской области получили четыре волонтёра.