В Тракторозаводском районе Челябинска дворы обновят до 1 сентября

Часть из них благоустроят по инициативе местных депутатов

В Челябинске в Тракторозаводском районе преобразят 24 двора и облагородят сквер «Молодежный». Работы проведут до 1 сентября. В пресс-службе городской администрации отметили, что благоустройство ведут по пожеланиям жителей района, часть дворов обновят при поддержке местных депутатов.

10 дворов в Тракторозаводском районе в течение этого лета благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды». Эти общественные пространства жители района выбрали в результате онлайн-голосования в 2021 году.

«Здесь заменят асфальт в дворовых проездах, оборудуют детские и спортивные площадки, установят удобные скамейки, урны и ограждения. Кроме того, специалисты проведут дополнительное озеленение», — пояснили в администрации города.

В мэрии также опубликовали адреса обновляемых объектов:

ул. Бажова, 76, 76А, 78, 80;

ул. Культуры, 100;

ул. Героев Танкограда, 57;

ул. Героев Танкограда, 59;

ул. Шуменская, 31, 31А;

ул. Хохрякова, 12А;

ул. Кудрявцева, 32;

ул. Марченко, 23, 23А;

ул. Героев Танкограда, 116;

ул. Марченко, 15, 15А;

ул. Танкистов, 140, 140А.

Часть дворов и сквер «Молодежный» облагородят по программе инициативного бюджетирования.

«Помощниками в преображении Тракторозаводского района стали и депутаты. По их инициативе в 14 дворах будут установлены малые архитектурные формы, а также организовано асфальтирование дворовых проездов и тротуаров», — сообщили в мэрии.

Все работы по благоустройству планируют закончить к 1 сентября 2022 года. Напомним, работы ведут и в других районах города. Так, в Центральном и Металлургическом районе также благоустраивают дворы. Всего в городе в этом сезоне появятся девять скверов и пешеходных зон.