Девять скверов и пешеходных зон обновят в Челябинске в 2022 году

Рассказываем, какие общественные пространства благоустроят в Челябинске по федеральной программе

Каждый год в Челябинской области благоустраивают места отдыха горожан — скверы, набережные, парки, бульвары. Работы выполняются благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». В 2022 году в регионе обновят 125 общественных пространств, из них 9 — в Челябинске. Фотокорреспонденты ИА «Первое областное» побывали на всех площадках. Какие работы сейчас ведутся на каждой из них — в нашем материале.

Прогулочная зона на Университетской набережной

В 2022 году началось благоустройство сквера у ТРК «Родник» в границах улиц Братьев Кашириных, Северо-Крымской и Чайковского. Его площадь — более 30 тысяч квадратных метров. По мнению местных жителей, территория давно требовала приведения ее в порядок. Работы предстоят большие, поэтому их разбили на несколько этапов.

«Зоны участка были сохранены на основании результатов опроса жителей. Здесь будут обустроены спортивные площадки для игры в хоккей, баскетбол, зоны для занятий с тренажерами и воркаутом. Остается площадка для проведения концертов и массовых мероприятий, сохраняются детские площадки», — пояснил глава Калининского района Сергей Колесник.

Отметим также, что по поручению губернатора Алексея Текслера и главы города Натальи Котовой в восточной части парка будет предусмотрена площадка для выгула собак.

Пешеходная зона на Комсомольском проспекте

В этом году на участке Комсомольского проспекта на отрезке от улицы Молодогвардейцев до улицы Ворошилова обновят большую пешеходную зону. Одной только тротуарной плитки здесь уложат на площади около 3,7 кв. м. По словам главы Курчатовского района Сергея Антипова, это очень серьезный и большой проект.

Вдоль пешеходных дорожек установят 78 разнообразных скамеек, включая парковую радиальную скамью. Также здесь будут батуты для детей, велостанция и оригинальные приствольные решетки на деревьях.

Кстати, о деревьях. На территории общественного пространства дополнительно высадят 21 липу, 19 яблонь и 428 кустарников.

Площадь перед ДК «Станкомаш»

По словам главы Ленинского района Александра Орла, площадь перед ДК «Станкомаш» — одно из знаковых мест в районе. Поэтому ее благоустройству придают особое значение.

«Больше двух гектаров озелененной территории, которая в последнее время пришла в запустение. Жители очень долго ждали ее благоустройства», — подчеркивает Александр Орел.

Сквер будет представлять собой современное пространство с сухим фонтаном, тропиночной сетью, интересными архитектурными решениями и самой большой в городе системой автополива. В сквере сохранят все имеющиеся деревья и еще высадят новые.

Поскольку в ДК «Станкомаш» (кстати, его тоже планируют реконструировать) базируется множество творческих коллективов, в том числе Театр современного танца, в сквере решено также сделать площадку, где детские и взрослые коллективы смогут представлять свое творчество. Это своеобразный зрительный зал в миниатюре со сценой и местами для зрителей.

Сквер на улице Трудовой

До недавнего времени площадка между домами 23 и 29 на улице Трудовой в Металлургическом районе служила местным жителям автостоянкой. Теперь там будет уютный сквер, где будут предусмотрены условия для отдыха как пожилых людей, так и родителей с детьми. Плюс к тому здесь появится площадка для занятий воркаутом. И само собой, много зелени, скамейки и качели.

На строительство сквера власти Металлургического района получили из федерального бюджета 20 млн рублей. Название для нового общественного пространства предстоит придумать самим жителям. По словам главы района, благоустройство сквера станет началом преображения депрессивного микрорайона, известного в народе как Китай-город.

Сквер у ДК строителей

Близятся к завершению работы в сквере у ДК строителей — главной площади Металлургического района.

Благоустраивать его начали в прошлом году: вымостили площадь и ступени плиткой, восстановили освещение. В этом году в сквере устанавливают скамейки, высаживают деревья, многолетние травянистые растения, клумбы и цветочные композиции.

Изюминка ДК строителей — перголы. Это декоративные навесы в итальянском стиле с качелями. Кроме того, здесь появятся игровые площадки для детей разных возрастов.

«До 1 августа здесь будет полностью выполнено благоустройство. Жители и гости района получат еще одно красивое общественное пространство в нашем городе», — говорит глава Металлургического района Сергей Кочетков.

Пешеходная зона на улице Свободы

Улица Свободы благодаря широчайшим тротуарам как нельзя лучше подходит для организации пешеходной зоны. Здесь можно установить самые разные элементы благоустройства: скамейки, качели, клумбы, уличные фонари. Именно этим сейчас и занимаются власти Советского района.

«Наша задача была максимально насытить это пространство современными элементами благоустройства, в том числе арт-объектами. Единственное, мы были немного ограничены в финансировании, поэтому не все наши идеи будут воплощены. Тем не менее, поверьте, это будет достойный объект. Мы эту концепцию будем продолжать», — заверяет глава района Владислав Макаров.

Пешеходная зона на улице Свободы протянется от проспекта Ленина до железнодорожного вокзала. На 2022 год запланировано завершение работ по первому этапу проекта. Окончательный результат горожане смогут оценить в следующем году.

Аллея на улице Бажова

Живописную территорию рядом с лицеем № 120 в Тракторозаводском районе местные жители давно облюбовали для прогулок. Там много зелени, есть пешеходная дорожка. В этом году аллея обретет современный, законченный вид.

По словам заместителя главы района Евгения Малеева, уже существующую дорожку выложат тротуарной плиткой, а вдоль нее установят красивые уличные фонари, лавки и урны. Кроме того, здесь устроят велодорожку и детскую игровую площадку, высадят кустарники. Будет не просто прогулочная аллея, а почти что сквер.

Парк Дружбы

Уже этим летом планируется завершить начатую год назад реконструкцию парка Дружбы в Тракторозаводском районе, уложив в один этап работы 2022 и 2023 годов.

«В этом году парк уже будет на 100% готов принять отдыхающих», — заверил глава района Юрий Кузнецов.

Площадь парка Дружбы — 6 гектаров. Это самая большая общественная территория, которую благоустраивает район в этом году. Здесь уже закольцованы дорожки для пешеходов и велосипедистов, строится большая прогулочная аллея. В парке предусмотрены зоны отдыха, три спортивные площадки и детские игровые зоны.

Сейчас в парке полным ходом идут работы по озеленению. Ранее здесь уже посадили 140 сосен и даурских лиственниц. В будущем тут будет целый сосновый бор.

Прилегающая территория ДС «Юность»

На работы второго этапа по благоустройству парка Дружбы выделено 36 млн рублей. Еще порядка 11 млн рублей выделено на освещение. Законченный вид парк приобретет к концу августа 2022 года.

На месте посадочных платформ и парковки автовокзала у ДС «Юность» вскоре обустроят сквер, изюминкой которого станет скейт-парк. По форме это будут бетонные чаши со спусками и подъемами разной высоты, где можно будет в короткое время разогнаться на скейтборде и выполнить разные трюки. Также проект благоустройства предусматривает несколько зон для активного отдыха и прогулок: качели, столы для пинг-понга, уголок для фуд-траков, воркаут-площадки и место для настольных игр.



Отдельного внимания заслуживает амфитеатр. Ступенчатая бетонная конструкция с эффектом мокрого камня будет иметь форму треугольника с закругленными углами. Три ряда сидений сделают из деревянных досок со специальной пропиткой. Амфитеатр наверняка придется по вкусу уличным музыкантам и прочей творческой публике.

Сегодня, 28 июня, губернатор Алексей Текслер проинспектировал ход работ на некоторых объектах благоустройства в Челябинске, в том числе он посетил площадку у ДС «Юность». Подробности читайте в нашем материале.