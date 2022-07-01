В Челябинске появляются новые общественные пространства по пожеланиям горожан

В Центральном и Металлургическом районах открывают скверы и обновляют дворы

В Челябинске продолжается сезон благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». Результатами работы над общественными пространствами делятся Центральный и Металлургический районы.

В Центральном районе завершили капитальный ремонт двух дворовых территорий — на проспекте Ленина, 30 и на улице Энгельса, 75а.









В Металлургическом районе готовится два проекта. Первый — сквер между домами № 23 и № 29 по улице Трудовой. Его можно будет посетить уже на следующей неделе.





Там уже есть наружное освещение и тропинки, появились площадки для отдыха, а также асфальтированная парковка. Установлены турники для занятия спортом, в выходные подвесят качели и очистят пешеходные дорожки от остатков строительных материалов. Почти все деревья и кустарники высажены.

Торжественное открытие запланировано на 4 июля.

Второе общественное пространство, над которым работают в Металлургическом районе, находится у ДК «Строителей» по шоссе Металлургов. Там продолжается второй этап работ.









В прошлом году эту территорию заасфальтировали, там появились тропиночная сеть и наружное освещение. К 1 августа этого года планируется облицовка подпорных стен террасной доской, установка пергол с качелями. Здесь также запланировали масштабное озеленение — будут высажены липы, яблони, можжевельники, ивы шаровидные, а также многолетники.