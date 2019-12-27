В своих квартирах встретят Новый год южноуральские полицейские

Долгожданное жилье получили пять сотрудников.

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В Челябинской области торжественно вручили ключи от новых квартир сотрудникам полиции. Правоохранители получили жилье с качественным ремонтом и всем необходимым. Виталий Помрясин дослужился до полковника и получил долгожданную квартиру, в очереди на которую стоял с 2000 года.

«С этого времени стоял в очереди, получил жилье, чему очень рад, думаю, это прекрасный новогодний подарок для всего нашего коллектива», — рассказал сайту «Первый областной» Виталий Помрясин.

В этом году квартиры получили пять стражей правопорядка.

«В этом году квартиры приобретены на Университетской набережной и в районе АМЗ Челябинска. Все квартиры новые, с хорошим качественным ремонтом, инфраструктура вся имеется. В этом году МВД России выделило девять миллионов рублей, на которые мы приобрели пять квартир для очередников ГУ МВД по Челябинской области и УМВД по Челябинску», — рассказала начальник отделения жилищного обеспечения ГУ МВД по Челябинской области Светлана Васильева.

Количество «квадратов» определяются исходя из состава семьи и собственности, которая у него есть.