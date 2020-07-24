В столицу Южного Урала прибудет делегация с подводного ракетного крейсера «Челябинск»

Визит приурочен к празднованию Дня ВМФ России.

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Сегодня, 24 июля, в столицу Южного Урала прилетят делегаты, которые служат на Тихоокеанском Флоте. Руководить гостями будет лично командир подводного ракетного крейсера «К-442» — «Челябинск».

«В период официального визита делегации, с 24 по 27 июля, запланированы встречи командиров с руководством Администрации города Челябинска, Митрополитом Челябинским и Миасским Григорием, посещение места строительства Храма в честь Святого воина Федора Ушакова», — рассказали «Первому областному» в администрации Челябинска.

Визит делегации приурочен к празднования Дня Военно-Морского Флота Российской Федерации. В воскресенье, 26 июля, состоится торжественное возложение венков на бульваре Славы. В нем примут участие представители администрации города, ветераны ВМФ Челябинской области и командиры крейсера.