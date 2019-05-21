/ В Советском районе в связи с плановыми работами отключат холодную воду

Краны будут сухими целый день.

В Советском районе Челябинска в связи с проведением плановых работ на водоводе большого диаметра будет прекращена подача холодной воды в поселках АМЗ и Мебельный. Об это сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.



С 08:30 до 24:00 часов специалисты предприятия проведут ремонт на сетях. На время проведения работ во всем поселке АМЗ и частично поселке Мебельный, включая жилые многоквартирные дома, административные здания, частный жилой фонд, будет прекращена подача воды. — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Телефонограммы были переданы Управляющим компаниям и предприятиям.

Жителям рекомендуется заблаговременно сделать запас воды. Отметим, что полный список домов можно посмотреть на сайте МУП «ПОВВ» в разделе «Отключения».