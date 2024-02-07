Наталья Котова предупредила челябинцев о ночной обработке улиц реагентами

Глава города рассказала о работе дорожников

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В Челябинске продолжается снегопад. По словам главы города Натальи Котовой, за сутки выпало 22 мм осадков. В телеграм-канале администрации города она предупредила горожан о ночных заморозках и обработке улиц противогололедными материалами.

По словам главы города, на завтра ожидается снегопад до 25 мм осадков. Сегодня во всех районах города работают около 300 единиц техники на очистку и вывоз снега.

«Проводим прометание улично-дорожной сети, сформированы колонны, которые работают в каждом районе города», — пояснила она.

Также мэр предупредила, что ночью ожидается понижение температуры воздуха до минус 15 градусов, спуски, тротуары и улицы будут обрабатывать реагентами.

Наталья Котова также сообщила, что два раза в день в мэрии проходят штабы с главами районов и подрядчиками. Усиленный режим работы дорожников обоснован прошлым коллапсом после снегопада. В январе после обильных осадков город застрял в пробках, а мусор скапливался во дворах несколько дней. И на этот раз регоператор по обращению с отходами уже предупредил, что мусоровозы застревают в челябинских дворах. Ситуацию обостряют и припаркованные возле контейнерных площадок автомобили.