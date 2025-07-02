В Челябинской области всего 30% школьников планируют поступать в десятый класс

Рассказываем, кто может продолжить обучение в стенах родной школы

В школах области продолжается набор в десятые классы. Учиться в них собираются около 30% бывших девятиклассников — остальные 70% уйдут в техникумы и колледжи. Как организован прием в десятые классы, какие профили самые популярные и куда обращаться за помощью, если в десятые классы вас не берут, рассказали челябинские эксперты.

Для зачисления в десятый класс нужно успешно (хотя бы на тройки) сдать выпускные экзамены за девятый класс и получить аттестат о неполном среднем образовании.

«Каждый выпускник, который имеет на руках аттестат, может продолжить обучение в десятом классе. Правда, не факт, что он будет учиться в своей, родной школе», — говорит начальник управления общего образования министерства образования Челябинской области Елена Бухмастова.

Елена Бухмастова замечает, что школа имеет право устанавливать собственные критерии отбора учеников в профильные десятые классы. А сейчас в Челябинской области все десятые классы — профильные. Перечень профилей и критерии отбора детей были опубликованы на сайта школ не позднее 1 февраля. Семьи заранее могли выбрать подходящие ребенку профиль и школу.

Кстати, самые популярные профили на сегодняшний день — физико-математический, химико-биологический, социально-экономический. В школах области также работают 150 педагогических классов. Активно открываются инженерные и агрономические классы.

«Подавать заявление в десятый класс сегодня можно без учета прописки. Можно даже подать заявление в несколько школ, определив для себя запасной вариант», — добавляет директор образовательного центра № 7 в Челябинске Ольга Обухова.

Если ребенок не пройдет по конкурсу в десятый класс своей школы, родители должны обратиться в городское или районное управление образования — там помогут найти свободное место в других учебных заведениях по соседству. К заявлению нужно приложить официальный ответ из школы, в которую вас не взяли. Школа обязана выдавать такой документ с указанием аргументов.

Другой позиции придерживаются в аппарате уполномоченного по правам детей в Челябинской области Евгении Майоровой. Здесь настаивают на том, что каждый ребенок, имеющий аттестат об окончании девяти классов, имеет законное право продолжать обучение в родной школе без конкурсного отбора.

«Школы хотят видеть среди десятиклассников только отличников, остальных стараются отсеять. А мы защищаем права ребенка. Ребенок имеет право продолжать обучение в родной школе. Наша позиция подкреплена позицией Генеральной прокуратуры и позицией Конституционного суда», — говорит заместитель руководителя аппарата уполномоченных по правам ребенка и правам человека в Челябинской области Игорь Майоров.

В прошлом году уполномоченный по правам детей Евгения Майорова получила около десяти жалоб от родителей, детей которых не брали в десятый класс родной школы. После вмешательства детского омбудсмена все ребята смогли продолжить обучение там, где хотели.

«Этим летом подобных жалоб у нас еще не было. Но если появятся, будем отстаивать права ребят», — заверил Игорь Майоров.

Между тем первые классы в Челябинской области укомплектованы уже на 80 процентов.