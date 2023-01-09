В школах Челябинска отменили занятия из‑за морозов 9 января

Остаться дома могут как младшеклассники, так и старшеклассники

В Челябинске 9 января отменили занятия для всех школьников в связи с морозами. Об этом сообщили в пресс-службе ЕДДС-112 Челябинска.

«Комитетом по делам образования города Челябинска принято решение об отмене занятий в школах с первого по одиннадцатый классы первой и второй смен»,— сообщили в ЕДДС.

По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, сегодня утром в Челябинске около −30 градусов, днем воздух существенно не прогреется — ожидается около −26 градусов.

Мороз простоит в Челябинской области несколько дней. Региональное ГУ МЧС России опубликовало экстренное предупреждение об аномальных холодах и предупредило о рисках возникновения ЧП.