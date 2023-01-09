Морозная и снежная погода ожидается в Челябинской области

Местами температура воздуха опустится ниже −30 градусов

Сегодня, 9 января, в Челябинской области ожидается морозный день: температура воздуха опустится до −25 градусов и ниже. Также синоптики областного Гидрометеоцентра обещают небольшой снег, метели и порывистый ветер.

В утренние часы в Челябинске температура воздуха составит около −29°C, днем столбики термометров поднимутся, но незначительно — до минус 24—26 градусов Цельсия. Облачно с прояснением, слабый снег. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня в большинстве районов также пройдет небольшой снег, местами осадки будут умеренными. Возможны слабые метели. Утром ожидается около −28°C, местами ниже. Днем температура установится в пределах от −23 до −28°C, в горах прогнозируют до −31°C. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.