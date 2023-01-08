В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за 40-градусных морозов

В МЧС предупредили о возможности возникновения ЧП, а водителям рекомендовали отказаться от дальних поездок

В Челябинской области на протяжении ближайших трех дней ожидаются сорокаградусные морозы. Аномально холодная погода простоит с 8 по 10 января. ГУ МЧС России по Челябинской области объявило штормовое предупреждение и предупредило южноуральцев о повышении вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций.

«Возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийное отключение систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, рост пожаров в жилом секторе, увеличение случаев общего переохлаждения и обморожения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения»,— сообщили в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что в период аномальных морозов в группе риска находятся дети и пожилые люди, так как они больше всего подвержены переохлаждению: у людей старшего возраста в результате некоторых болезней терморегуляция может быть нарушена, а у детей эта функция организма еще несовершенна.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области водителям рекомендовали отказаться от дальних поездок. В противном случае водителям рекомендовано следить за техническим состоянием своих автомобилей. На федеральных трассах в эти дни будет организовано дежурное патрулирование. При возникновении нештатных ситуаций автомобилистам следует звонить по телефонам: 237-88-92, +7 (902) 868 50 81 (Вайбер).



Какие меры необходимо соблюдать, чтобы не получить переохлаждение, а также как себя вести при обморожениях — читайте в нашем материале.