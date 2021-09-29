В Карталинском районе высадят 66 тысяч новых сосен на месте сгоревшего бора

Всех желающих приглашают принять участие в акции

В Карталинском районе высадят 66 тысяч сеянцев сосны двухлетней на месте сгоревшего леса в результате крупного пожара в селе Джабык и поселке Запасное. Организатором акции выступает ГУ лесами и Карталинский лесхоз.

«В рамках акции „Сохраним лес“ будет положено начало восстановлению Джабык-Карагайского бора, пострадавшего от пожаров в июле 2021 года», — рассказали ИА «Первое областное» организаторы.

Во вторник, 5 октября, высадят 66 тысяч сеянцев сосны двухлетней.

Напомним, 8 июля в Карталинском районе вспыхнул крупный пожар, который затем перекинулся на жилые дома двух поселков. Из-за сильного ветра огонь распространился на площади 14 тысяч гектаров. В результате сгорели 72 дома, погиб один человек. В области был введен режим ЧС.