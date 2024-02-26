В селе Каракульском Челябинской области открыли среднюю школу

В учебном заведении провели капитальный ремонт

В селе Каракульском Октябрьского района открыли школу, которая была капитально отремонтирована по программе комплексного развития сельских территорий, сообщает пресс-служба Минсельхоза Челябинской области.

Капитальный ремонт начался летом 2023 года. А в сентябре были выделены дополнительные средства из бюджета области. В результате школа как новенькая: с новым фасадом, новой внутренней и наружной инфраструктурой. На средства, выделенные губернатором Алексеем Текслером, построена новая спортплощадка, закуплено новое оборудование для классов, в том числе компьютеры и интерактивные панели, проведено благоустройство территории вокруг школы, ремонт фасада.

«Сейчас в школе учится 97 человек. Но мы надеемся, что после ремонта учебное заведение привлечет учеников из соседних поселений. Наша школа взаимодействует с вузами, школами, техникумами. У нас есть интерактивные панели, оборудован центр детских инициатив, поэтому мы планируем проводить открытые мероприятия для школ, у которых нет таких возможностей. А для подвоза детей есть автобусы», — говорит директор школы Ольга Грачева.

В 2023 году в Октябрьском районе реализовано два крупных проекта в рамках программы комплексного развития сельских территорий: это ремонт дороги Подовинное — Каракульское протяженностью 5,6 км и капитальный ремонт школы.

В 2024 году в Октябрьском районе начнется строительство плавательного бассейна, работы планируют завершить за два года.

Совершенно новую школу на прошлой неделе открыли в деревне Сарафаново под Чебаркулем. Гостем торжественной линейки стал губернатор Алексей Текслер.