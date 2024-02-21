Алексей Текслер открыл новую школу в деревне Сарафаново под Чебаркулем

Учебное заведение обещает стать центром притяжения для всех местных жителей

В среду, 20 февраля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл новое здание средней школы в деревне Сарафаново под Чебаркулем. Радостного момента ждали давно. Строительные работы стартовали в деревне несколько лет назад и поначалу из-за сложностей, связанных с привязкой проекта к реальной местности, значительно отставали от графика. Однако год назад власти сменили подрядчика и стройка была закончена в сжатые сроки.









Новая школа рассчитана на 250 мест, 155 ребят уже учатся. В декабре учебное заведение получило большой школьный автобус, на котором планируют подвозить детей из других деревень — Ступино, поселка Десятилетие и закрытого поселка Еланчик.

«Не сомневаюсь, благодаря сарафанному радио родители из ближайших поселков захотят перевести детей в новую школу. А еще в детский сад. В июне в здание школы переедут старшие группы детского сада — для дошкольников здесь предусмотрены еще 50 мест. В старом здании садика останутся ясли, а старую школу отдадут под спортшколу и административные нужды», — говорит директор средней школы деревни Сарафаново Юрий Зуев.









Из-за мороза занятия в Чебаркульском районе сегодня отменены. Родителей обзвонили и предупредили, что можно остаться дома. Но на уроки пришли практически все. Дома остались только те, кто болеет, — ребят действительно тянет в светлые и красивые новые классы. Алексей Текслер смог пообщаться и с педагогами, и с учениками.









В спортивном зале губернатор застал юных спортсменов, которые осваивали азы хоккея на траве. И сам спортивный зал школы, и стадион, обустроенный под окнами нового здания, планируют использоваться для пропаганды массового спорта — при школе будут работать спортивные секции, а стадион откроют для всех.





Просторный актовый зал также станет площадкой для проведения сельских концертов.





При школе хотят открыть филиал местной школы искусств, а на таланты деревня богата!





Первоклассники даже сыграли для губернатора на народных инструментах, а ребята постарше — станцевали и спели.









По-хорошему удивили предметные кабинеты. Например, класс информатики оснащен электронной доской и ноутбуками. В кабинете физики каждому школьнику выдают собственный чемоданчик для проведения опытов. Сегодня школьники изучали азы законов электричества.









А на математике семиклассники достали роботов, чтобы построить график линейного уравнения.





«Условия создали хорошие. А дальше все зависит от вас и учителей. Уверен, что в будущем школа достигнет успеха в олимпиаде, в допобразовании, а самое главное — у вас сохранится интерес к знаниям», — обратился к учащимся Алексей Текслер.

По словам директора школы Юрия Зуева, в жизнь пока воплотили не все идеи. Новые площади позволяют создать музей родного села и заниматься краеведением и туризмом. Школьников разных классов собираются приобщать к шахматам — на полу в одном из холлов нарисовали огромную шахматную доску. А в сентябре 2024 года в школе откроют образовательное пространство «Точка роста».









Губернатор отметил, что еще несколько лет назад городским школам уделялось больше внимания, нежели сельским.

«Но сейчас современные сельские школы ничем не отличаются от городских. Поэтому новая школа в Сарафаново должна стать масштабным центром притяжения для всего Чебаркульского района. Здесь будет открыт районный центр „Движения первых“, филиал детской школы искусств, будут работать секции и спортивная инфраструктура. Это правильный современный подход для любого образовательного пространства, которое формируется», — подчеркнул Алексей Текслер.

Во время экскурсии по учебному заведению главу региона сопровождал выпускник Сарафановской школы, участник специальной военной операции Александр Лой.

«В Сарафановской школе я сидел за партой со своей будущей супругой, сейчас здесь учится моя старшая дочь, а младшая будет ходить сюда в садик. Тем, что мы видим, честно, поражены. И как члены родительского комитета все новые начинания школы поддержим», — говорит Александр Лой.





Напомним, школа в деревне Сарафаново была построена в рамках национального проекта «Образование». За последние несколько лет в регионе возвели 15 школ и капитально отремонтировали еще 67 зданий.

В 2024 году на Южном Урале продолжается строительство еще 12 школ.





«Эту работу будем продолжать дальше. Вчера президент на совещании поставил новые задачи. Программа капитального ремонта, я думаю, будет продлена до 2030 года. Это магистральное направление. Сейчас наша задача — готовить проектно-сметную документацию, проводить инвентаризацию, создавать новые образовательные пространства и привлекать в школы молодых педагогов», — подчеркнул Алексей Текслер.

Днем ранее, 20 февраля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в видеосовещании с президентом Владимиром Путиным, которое было посвящено федеральной программе капитального ремонта школ.