В садах под Челябинском женщина избавилась от собаки, выбросив ее из машины

Волонтеры из приюта для животных разыскивают пса, оказавшегося на улице

Накануне в СНТ «Любитель», которое находится в поселке Старокамышинске, женщина выкинула из автомобиля собаку. Этот момент зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения, установленные на одном из домов. Сейчас волонтеры разыскивают животное, которое осталось на улице. Информация об этом появилась в сообществе «Дай лапу! Помощь животным Челябинска».

«5 февраля в СНТ „Любитель“ был выброшен пес. Женщина с сигаретой вышла из машины, открыла багажник, сняла с собаки ошейник и спокойненько уехала, оставив собаку на улице. Вот так, друзья, и берутся животные на улицу. Собаку ищут. Для него нашлась передержка, но он пропал. Сейчас он может быть где угодно, ориентир — СНТ „Любитель“, СНТ и поселки возле озера Курочкино, Смолино. Если вы располагаете информацией о его местонахождении, пожалуйста, свяжитесь с нами», — говорится в сообщении сообщества «Дай лапу! Помощь животным Челябинска».

На кадрах видео видно, как собака выпрыгивает из машины, а затем бежит за ней, не понимая, почему хозяйка ее оставляет. Это видео не оставило равнодушными многих челябинцев. Зоозащитники располагают информацией о номере машине и его хозяине. Эти данные они намерены передать полиции.

Руководитель приюта «Наш дом» Полина Кефер считает: чтобы приостановить пополнение бездомных стай домашними питомцами, нужно знать каждую собаку (кошку) и ее хозяина.

«Должна быть обязательная регистрация и чипирование животных и, безусловно, штрафы за безответственность. Этот момент в законе не прописан, это нас и губит. Если остановить приток на улицу домашних питомцев — мы за пару лет бы решили проблему с бездомными собаками полностью», — поделилась своим мнением с ИА «Первое областное» Полина Кефер.

Ранее челябинцы сообщали о стаях бездомных животных в СНТ, которые ведут себя агрессивно. О том, как садоводы и те, кто постоянно живут в частном секторе Челябинска, боятся выйти на улицу, — в материале информагентства «Первое областное».