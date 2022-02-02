Бродячие собаки держат в страхе челябинских садоводов

Стали известны подробности нападения на восьмилетнего мальчика

В Челябинске СК начал доследственную проверку по факту нападения бродячих собак на восьмилетнего мальчика в СНТ «Садовод Любитель № 1». Ребенок шел из школы, когда его напугала стая агрессивных собак, мальчику удалось убежать от них домой. История произошла в декабре прошлого года, а, накануне, 1 февраля, собаки вновь стали угрозой для семьи мальчика. О том, как садоводы и те, кто постоянно живут в частном секторе Челябинска, боятся выйти на улицу, — в материале информагентства «Первое областное».

Сегодня СК РФ по Челябинской области начал доследственную проверку по факту нападения бродячих собак на школьника на территории садового товарищества «Садовод Любитель№ 1». Информагентству «Первое областное» председатель СНТ Анатолий Ганин поведал подробности истории и то, как садоводы оказались бессильны в противостоянии с сворами псов.

«Случай с мальчиком произошел еще в декабре 2021 года. Ребенок возвращался из школы, семья проживает в садах в своем доме круглогодично. Свора собак его напугала, а затем преследовала до самого дома, мальчик успел забежать во двор и объявил, что в школу больше не пойдет. После этого отец провожал и встречал его из школы. А вчера отец рассказал мне, что собаки вбежали во двор и набросилась на домашнего кота. Собак выгнали, но свидетелем происшествия снова стал сын», — рассказывает Анатолий Ганин.

Он пояснил, что садоводы часто жалуются на бездомных собак. Сам он несколько раз тщетно пытался дозвониться до службы по отлову ООО «Ремком». Трубку на том конце провода так и подняли. Об этом ранее информагентство «Первое областное» рассказало в материале про безрезультатность закона об ответственном обращении с животными. Но, по мнению Анатолия Ганина, и отлов не поможет решить проблему.

«Меня беспокоит и то, что совсем скоро начинается огородный сезон. Бабушки уже в марте начнут работы на участках, отогревают почву, увлажняют теплицы. Как они могут отбиться от агрессивных собак? Это ведь все у нас до первого трагичного инцидента обсуждают и ищут виноватых. Я считаю, что нужно признать, что собака, прежде всего, представляет собой опасность: у нее есть клыки, когти, она может быть агрессивна. А пока отлов и временное пребывание в приюте не спасет ситуацию, их опять вернут в сады. Но ведь стерилизованная собака не становится добрее, она все так же хочет есть и ищет себе пропитание», — рассуждает Анатолий Ганин.

«Я боюсь подъезжать к своим воротам и выходить из машины, чтобы авто во двор загнать. Я боюсь идти купаться на озеро, потому что на меня гавкают агрессивно. Я не могу спать по ночам, потому что лай постоянный. И я уж не говорю, что большие проблемы погулять вне участка со своей собачкой — доброй спаниелькой. Сколько раз и с ней, и без спасались бегством от стаи местных аборигенов»,

— рассказывает Светлана.

Челябинка Светлана Казанина проживает в СНТ «Луч». Она рассказывает, как бродячие собаки держат в страхе частный микрорайон.

Тем временем Анатолий Ганин пытается обратиться в приюты, чтобы устроить хоть часть четвероногих и хвостатых жителей. Но и это пока бессмысленно. Напомним, от отстрела, который раньше практиковался в городах и селах, собак защищает Уголовный Кодекс и федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», которому недавно исполнилось три года. Раннее ИА «Первое областное» рассказывало, что за три года действия этого закона никто так и не может ни посчитать его эффективность, ни проанализировать, меньше ли стало собак на улицах.

А пока садоводы надеются, что инцидент с мальчиком – это повод для реакции не только СК, но местной власти. Если факт подтвердится, Следственный Комитет даст оценку действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит обеспечение отлова безнадзорных животных.