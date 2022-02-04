﻿﻿Убивать бродячих собак — бессмысленно и жестоко

Руководитель приюта «Наш дом» Полина Кефер считает, что радикальные меры никогда не решали и не решат проблему бездомных животных. Мировая практика знает способы гуманнее, а главное — эффективнее

В 2017 году Челябинск стал первым городом в России, где перестали отстреливать собак. Тогда ни в стране, ни тем более в Челябинской области не было закона, который бы запрещал отстрел. Наоборот: только так и работали. «Горэкоцентр» получал от города план-разнарядку и деньги: отстреливали по пять-семь тысяч собак в год.



Сейчас, когда в лентах новостей снова появляются сообщения о нападении бродячих собак на людей, самые активные горожане призывают вновь начать отстрел. Объясню, почему это бессмысленно, не говоря уже о том, как жестоко.

В 2017 году нам удалось договориться и прекратить убийство собак в Челябинске. В это трудно поверить, но мы приняли это решение неформально, без всяких официальных документов и законов. Не было никаких законов.

Мы, волонтеры, сели с «Горэкоцентром» и подписали соглашение, которое сами и придумали: наши волонтеры стали забирать пойманных животных, которых должны были убить. Мы их вакцинировали, стерилизовали, чипировали, вешали бирку и — дальше три варианта: либо отпускали, либо пристраивали, либо оставляли у себя. Большей частью оставляли, конечно.

Отстреливать собак не имеет смысла. Важно понять, что есть неотменяемый закон природы — она не терпит пустоты. Сколько собак мы уничтожим — ровно столько же появится в том же месте. Собаки всегда размножаются в том количестве, на которое есть ареал обитания и кормовая база. Если есть место — собаки будут плодиться.

В 2018 году закрыли живодерни, я не могу по-другому их называть. Службы отлова теперь ловят собак, и мы их забираем в приюты. Должна сказать, что в Челябинской области волонтеры очень активно занимаются спасением собак, работает несколько крупных приютов.

По закону, принятому Государственной думой в 2018 году, принята программа ОСВВ: отлов, стерилизация, вакцинация, возвращение. Приютам компенсируют расходы на вакцинацию, стерилизацию и биркование собак. Это был большой, серьезный прорыв в государственной политике по отношению к безнадзорным животным.

Собаки — в любом случае стайные животные. Но после стерилизации у них нет инстинкта размножения и не будет потомства — значит, не будет поводов для агрессии. Они могут драться, чтобы вытеснить другие стаи со своей территории, со своей кормовой базы, но на людей они не обращают внимания.

Есть районы, где инцидентов нет совсем. Например, Парковый не жалуется на собак, мы стерилизовали всех.

Но стаи бродячих собак никуда не делись, и пополняются они из домашних питомцев. Они не стерилизованы, и они размножаются. И пока законом не предусмотрена жесткая ответственность хозяев за своих собак, проблема не исчезнет.

Как правило, бродячие собаки сбиваются в стаи в частном секторе. В январе-феврале они собираются, чтобы плодиться — отсюда и новости. Это собачьи свадьбы. Через два месяца появятся локальные точки, где собаки будут защищать щенков, там тоже возможна агрессия по отношению к человеку. А потом снова наступит затишье. К осени мы еще раз получим стаи, новости, щенков... И цикл этот не кончится.





Вот так отдыхает бездомная собака в Турции, не выбирая укромный уголок, а прямо посередине тротуара. Она уверена, что ее обойдут, и ее обходят





И дело не в плохом отлове, а в том, что это домашние собаки. Когда приезжает отлов — бродячая стая разбегается под ворота домов. Как правило, такая собака после «свадьбы» придет домой, родит щенков — а хозяева сами выставят их в коробках на теплотрассу. Часть этих малышей умрет, часть попадает к нам, часть — вырастет на улице, и все по кругу.



Первое, что мы должны сделать, чтобы приостановить пополнение бездомных стай домашними питомцами, — знать, как говорится, в лицо каждую собаку (кошку) и ее хозяина. Должна быть обязательная регистрация и чипирование животных и, безусловно, штрафы за безответственность. Этот момент в законе не прописан, это нас и губит.







Все бродячие собаки в Стамбуле стерилизованы, накормлены и добродушны





Все, кто был в Турции или в Грузии, например, прекрасно знают, как там решен вопрос с бродячими собаками (и кошками). Прекрасно откормленные, благостные уличные псы с бирками в ухе лежат где им удобно, хоть прямо посреди тротуара. Прохожие аккуратно их обходят — те спят, даже не вздрагивают. На каждом углу — корм, вода, домики для кошек... Доказано многолетней практикой в разных странах: стерилизованные собаки не агрессивны. Но чтобы добиться такого, пришлось ввести серьезные штрафы для безответственных хозяев. Очень серьезные. И это подействовало.

Я могу ответственно сказать, что мы научились справляться с уличными животными, но не с домашними. Если остановить приток на улицу домашних питомцев — мы за пару лет бы решили проблему с бездомными собаками полностью. Но пока мы предпочитаем лишь десять лет это обсуждать.

В стерилизации однозначно больше плюсов, но пока мы стерилизуем, а другие плодят — это не кончится.