Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.85 +64.85 72.69 +72.69
Челябинск
сейчас
 
+19 °C
завтра
 
+15 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ В российских университетах могут открыть детские комнаты

В российских университетах могут открыть детские комнаты

Таким образом Минтруд хочет помочь молодым мама в освоении новых профессий.
вчера в 19:26
  |  Общество

В ВУЗах и колледжах России могут открыть детские комнаты. Таким образом Минтруд хочет помочь молодым мама в освоении новых профессий и повышении квалификации после выхода из декрета. Об этом «Известиям» рассказали в самом ведомстве.

Если идея будет реализована, молодые семьи получат существенное подспорье. В частности не нужно будет нанимать нянек или подключать бабушек и дедушек. Однако, по словам экспертов, открыть такие комнаты в вузах будет непросто из-за требований к содержанию яслей от Роспотребнадзора и МЧС.

Если будет какая-то упрощенная схема, это станет возможно. — рассказал «Известиям» ректор Финансового университета при правительстве Михаил Эскиндаров.

При этом ясельные группы в вузах были бы актуальны не только при повышении квалификации, но и при получении высшего образования., считает председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Большинство мамочек учатся заочно и приезжают в вуз только на сессию — вот на эти неделю-две комната нужна. — цитируют Ирину Волынец «Известия».

Отметим, что для россиянок также планируют сделать возможность ходить на работу с детьми и оставлять малышей в специально оборудованных комнатах прямо в здании компании. Предложения о том, как организовать присмотр и уход за малышами, Минтруд рассчитывает получить от сообществ предпринимателей к 1 июля 2019 года.

Общество
Минтруд предложил доплачивать сотрудникам за эмоциональные нагрузки на работе
29.03.2019
Минтруд предложил доплачивать сотрудникам за эмоциональные нагрузки на работе
Общество
Минтруд хочет продлить программу маткапитала до 2024 года
20.03.2019
Минтруд хочет продлить программу маткапитала до 2024 года
Общество
Федеральное минтруда поблагодарило южноуральское правительство за образцовую кадровую практику
21.12.2017
Федеральное минтруда поблагодарило южноуральское правительство за образцовую кадровую практику
Общество
В Минтруда рассказали, как россияне отдохнут в 2018 году
20.06.2017
В Минтруда рассказали, как россияне отдохнут в 2018 году
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Leila Bercenay
23:38, 15.05.2019
Возраст у детей бывает разный ещё... это учтут? Будет несколько комнат или групп, интересно?
Анна Чехова
21:28, 15.05.2019
То, та думаю, что то погода шалит

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
сегодня в 16:44
На «Первом канале» проведут новое голосование за победителя шоу «Голос.Дети»
Происшествия
Неадекватный челябинец пытался вырвать столб в центре Челябинска
сегодня в 16:27
Неадекватный челябинец пытался вырвать столб в центре Челябинска
Общество
Град и грозы обрушатся ночью на Челябинскую область
сегодня в 16:00
Град и грозы обрушатся ночью на Челябинскую область
Спорт
Дзюдоисты Челябинской области завоевали семь медалей на чемпионате России среди глухих
сегодня в 15:58
Дзюдоисты Челябинской области завоевали семь медалей на чемпионате России среди глухих
Общество
В Челябинске откроются сразу несколько фудмаркетов
сегодня в 15:52
В Челябинске откроются сразу несколько фудмаркетов
Происшествия
Возле челябинской школы нашли «мины»
сегодня в 15:30
Возле челябинской школы нашли «мины»
Хоккей
План тренировок перед сезоном опубликовал магнитогорский «Металлург»
сегодня в 15:22
План тренировок перед сезоном опубликовал магнитогорский «Металлург»
Спорт
Зарядку в центре города провел защитник «Трактора» Артем Бородкин
сегодня в 15:14
Зарядку в центре города провел защитник «Трактора» Артем Бородкин
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6