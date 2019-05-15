/ В российских университетах могут открыть детские комнаты

Таким образом Минтруд хочет помочь молодым мама в освоении новых профессий.

В ВУЗах и колледжах России могут открыть детские комнаты. Таким образом Минтруд хочет помочь молодым мама в освоении новых профессий и повышении квалификации после выхода из декрета. Об этом «Известиям» рассказали в самом ведомстве.

Если идея будет реализована, молодые семьи получат существенное подспорье. В частности не нужно будет нанимать нянек или подключать бабушек и дедушек. Однако, по словам экспертов, открыть такие комнаты в вузах будет непросто из-за требований к содержанию яслей от Роспотребнадзора и МЧС.

Если будет какая-то упрощенная схема, это станет возможно. — рассказал «Известиям» ректор Финансового университета при правительстве Михаил Эскиндаров.

При этом ясельные группы в вузах были бы актуальны не только при повышении квалификации, но и при получении высшего образования., считает председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Большинство мамочек учатся заочно и приезжают в вуз только на сессию — вот на эти неделю-две комната нужна. — цитируют Ирину Волынец «Известия».

Отметим, что для россиянок также планируют сделать возможность ходить на работу с детьми и оставлять малышей в специально оборудованных комнатах прямо в здании компании. Предложения о том, как организовать присмотр и уход за малышами, Минтруд рассчитывает получить от сообществ предпринимателей к 1 июля 2019 года.