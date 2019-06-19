/ Какие специальности будут востребованы в будущем, рассказали эксперты

Специалисты обсудили начало приемной кампании в «Большой студии».

В ВУЗах Южного Урала совсем скоро начнется приемная кампания. Абитуриенты со всей области выбирают, в каком университете продолжить обучение. О том, какие специальности будут востребованы в будущем и как сделать правильный выбор профессии, рассказали эксперты в программе «Большая студия» на ОТВ.

Как призналась в эфире программы выпускница гимназии № 26 Анастасия Каганович, сейчас она выбирает между карьерой юриста и журналиста. По ее словам, пока предпочтение уходит журналистике, поскольку данная профессия интересна девушке своим разнообразием.

Вуз буду выбирать по преподавателям, образовательным программам, и очень важно общежитие. Достижение «ученик года» не дает бонусов, однако другие, вроде олимпиад, успехов в учебе или золотой медали и оценок — они дают. — рассказала выпускница гимназии № 26, ученик года в Челябинской области Анастасия Каганович.

А ректор Челябинского государственного университета Диана Циринг отметила, что классические университеты, каким, к примеру, является ЧелГУ, предлагает своим студентам достаточный спектр возможностей.

Это и гуманитарные направления и естественнонаучные, есть немножко технических. Для абитуриентов здесь действительно большой выбор. Отличают классический университет фундаментальная подготовка, хорошая основа для того чтобы не просто в какой-то узкой сфере получить подготовку и потом иметь только ограниченный перечень возможностей. Структура интересов у абитуриентов изменяется. Например, количество интересующихся теми или иными направлениями меняется. В последнее время мы обращаем внимание на то, что есть большой интерес ко всему, что связано с безопасностью. — отметила ректор ЧелГУ Диана Циринг.

Эти, и многие другие вопросы эксперты обсудили в эфире программы «Большая студия» на ОТВ. Смотрите полную версию передачи сегодня, 19 июня, в 19:45 и 22:00.