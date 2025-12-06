В России утвердили даты ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год

Предусмотрены досрочный, основной и дополнительный периоды

Минпросвещения России и Рособрнадзор утвердили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) на 2026 год. Документы размещены на портале официальной правовой информации.

Досрочный период сдачи ЕГЭ пройдет с 20 марта по 20 апреля, основной — с 1 июня по 9 июля, дополнительный — с 4 по 25 сентября.

В основной период 1 июня выпускники будут сдавать историю, литературу и химию; 4 июня — русский язык; 8 июня — математику базового и профильного уровней; 11-го — обществознание и физику; 15 июня — биологию, географию, иностранные языки (письменную часть); 18 и 19 июня — иностранные языки (устную часть) и информатику.

«С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов по всем предметам, 8 и 9 июля — дни пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору самого выпускника до поступления в вуз»,— уточнили в Минпросвещения России.

Проведение ОГЭ также разделено на три периода: досрочный пройдет с 21 апреля по 18 мая, основной — с 2 июня по 6 июля, дополнительный — с 3 по 25 сентября.

В основном периоде 2 июня девятиклассники будут сдавать математику, 6 июня — информатику и иностранные языки, 9-го — русский язык, 5, 16 и 19 июня — все предметы, кроме математики и русского языка.

Резервные дни: 29 июня — математика, 2 июля — русский язык, 3 и 6 июля — остальные предметы.

Напомним, в этом году в Челябинске 64 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов. 200 баллов поучили семь южноуральских школьников.