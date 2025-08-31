В Челябинске ЕГЭ на 100 баллов сдали 64 выпускника в 2025 году

В каких школах они получали образование

В Челябинске в 2025 году ЕГЭ на 100 баллов по одному из предметов сдали 64 выпускника. Еще шесть человек набрали 200 баллов по двум предметам. Горкомитет по делам образования подвел результаты учебного года 2024/2025 и назвал школы, выпускники которых показали блестящие результаты на экзаменах.

Топ-3 школ открыл физико-математический лицей № 31 — там 15 выпускников получили высший балл на ЕГЭ. Второе место занял лицей № 97 с пятью стобалльниками, третье — лицей № 77 с четырьмя стобалльниками.

От 90 до 99 баллов на ЕГЭ получили 468 выпускников. Лидером по количеству школьников, получивших такие результаты, стал лицей № 11 — там чуть-чуть до 100 баллов не хватило 32 ученикам. На втором месте расположился многопрофильный лицей № 148 — отличные результаты показали 28 выпускников. Третье место разделили физико-математический лицей № 31 и лицей № 97 — до 99 баллов на ЕГЭ получили по 27 школьников.

Кстати, в этом году 685 выпускников закончили школу с отличием и получили медали «За особые успехи в учении». 393 человека получили золотые медали, 292 — серебряные.

В Челябинской области в преддверии нового учебного года вырос спрос на репетиторов по подготовке к ЕГЭ.