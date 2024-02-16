В России срок действия «дачной амнистии» продлили до 2031 года

Это упрощенный порядок регистрации имущества

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2031 года. Речь идет об упрощенном порядке регистрации имущества. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.



Дачники могут поставить на кадастровый учет дома и зарегистрировать право собственности на дома, построенные до 2004 года. Закон распространяется на здания и сооружения, которые относятся к имуществу общего пользования садоводческих некоммерческих товариществ.

Для регистрации имущества нужно подать заявление в орган местного самоуправления. Необходимо представить свидетельство о праве собственности на земельный участок, техплан дома, составленный кадастровым инженером, паспорт собственника и квитанцию об уплате госпошлины.

«После оформления собственности владелец получит право распоряжаться домом, в том числе сможет продать его, подарить или включить в завещание. Если не воспользоваться программой до окончания срока действия, право на дачный дом придется подтверждать через суд», — уточняется в телеграм-канале «Объясняем.рф».

Ранее «дачная амнистия» действовала до 1 января 2024 года.



Напомним, в Челябинской области начиная с 2006 года по «дачной амнистии» зарегистрированы права в отношении 382 тысяч объектов недвижимости. Из них 194 тысячи — это земельные участки, 99 тысяч — садовые дома и 89 тысяч — другие индивидуальные жилые строения.

